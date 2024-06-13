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【新品】ウィンダシーWDS-ES TECH S/S TEE / NAVY
商品番号 S90331346187
商品名

【新品】ウィンダシーWDS-ES TECH S/S TEE / NAVY
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 4,730 円
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商品詳細

数ある中閲覧いただきありがとうございます。プロフ確認お願いいたします。◆商品名:WDS-ESTECHS/STEE/NAVY/◆オンライン即完売❗️8/5発売モデル◆windandseaオンラインにて購入。◆SIZE:ＬLENGTH:72.0cmSHOULDER:51.0cmCHEST:58.0cmSLEEVE:23.0cm◆Color:NAVYネイビー/紺◆ワンポイントは刺繍/白◆生地感:やや厚手◆MATERIAL:COTTON70%POLYESTER30%◆商品説明:弾力が有り、吸湿性と通気性が高い機能素材を採用。表面地の滑らかさと、ストレッチ性が有りながらも頑丈なTECH仕様。ややミドルスリーブを採用した、ストレッチ性が高いシンプルワンポイントTEE。◆タグつき画像3枚目◆ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。#windandsea#ウィンダシー#木村拓哉#亀梨和也#中目黒#tシャツ
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