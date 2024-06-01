【未使用品✨希少】モンブラン レザーベルト オールブラック ホワイトスター 箱付

【商品説明】■アイテムMontBlanc モンブラン レザーベルト ホワイトスター 黒バックル 箱付き 保存袋付き 通勤 仕事 ビジネス オフィス 式典 フォーマル 冠婚葬祭 高級 ハイブランド 鑑定済み■サイズ実寸長さ120cm(カット可能)幅2.8cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■素材 本革 リアルレザー■色 黒 ブラック■状態付属品付きの未使用品です！※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。※大手リサイクルショップより購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。【ご案内】男性向け、女性向けだけでなく、ユニセックスなものもございますので、是非ご覧ください！フォローよろしくお願いいたします❇️#まめもの古着☑️簡易包装にて、ご購入から1～2日で発送させて頂きます。☑️全品送料無料◎☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。即購入大歓迎です◎管理番号:0912-1010-13200-779



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