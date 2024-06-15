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⭐️美品⭐️リアルクロコダイル　折り財布
商品番号 K96008562130
商品名

⭐️美品⭐️リアルクロコダイル　折り財布
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革本物のワニ革です。タイに旅行した際に購入しました。日本円で3万円程。内側は牛革です。かなり上品ながら高級感ありイカついです！
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