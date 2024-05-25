NANNI ナンニ　イタリア製　クロコ 型押　スタッズ　ベルト　ブラウン　レザー

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商品詳細
NANNIナンニ クロコ型押ベルトです。カラー···ブラウン素材···本革幅…約35mm全長…約96cmウエストサイズ75〜85cm厚み…約4.4mm固定サイズの為、サイズ調整できません。バックルのメッキが腐食してはげています。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
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