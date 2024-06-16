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防弾少年団 AGATHA 公式リュック
商品番号 L90903554777
商品名

防弾少年団 AGATHA 公式リュック
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSとAGATHAがコラボをした公式のリュックです。カーキ色になります。画像3枚目、ポーチ2点付いています。大きさ縦約50cm横約40cmマチ約15cm28Lです。同じリュックの黒を使っているのでこちらは出品します。※神経質な方の購入はおやめ下さい※即購入O.K※なるべくコンパクトにして発送します
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