⭐軍用規格⭐スマートウォッチ 丸型 通話機能 Bluetooth iphone

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ご覧いただきありがとうございます♥参考価格6,990円 ♥大特価♥⭐1点限り♡早い者勝ち！！⭐24時間以内発送❥即購入可能❥リサイクル梱包❥返金、返品できません。【1.39インチHD大画面＆高解像度ディスプレイ/DIY文字盤】iphone対応/android対応スマートウォッチは軍用規格級の傷防止ディスプレイを搭載し、耐衝撃性、耐落下、耐熱性、耐低温も備えています。ディスプレイ画面は最大化。操作もしやすく、見やすい。高解像度により、超精細かつ鮮明な画面表示を実現。さらに、アプリは250種類以上の文字盤が搭載され、ビジネス、通学や日常生活など、どんなシーンでも使用できます。アプリで自分の好きな写真を文字盤としてカスタマイズできる。【110種類以上運動モード\u0026IP67防水】110種類以上のスポーツモードを搭載。IP67級の防水及び防塵性能があり、日常の雨、汗、水しぶきなどに対応。ご注意：完全防水ではない為、お風呂、サウナ、温泉水や温泉の湯気及び高い水圧は故障の原因となります。【着信通知/LINE/メッセージ通知機能】スマホと同期することで、着信通知やメール通知だけでなく、LINE，Twitter，Instagram、Facebook、Whatsapp等アプリからのメッセージを受信し、ディスプレイに表示。メッセージの削除も可能。300mAhのバッテリーが内蔵、約2時間充電し、一度のフル充電で最大12日間の連続使用が可能。言語は日本語/英語など多国の言語を自由に設定できる。 【Bluetooth5.2通話機能付き＆音声アシスタント】スピーカー\u0026高性能マイクを内蔵され、携帯電話を出さなくても、スマートウォッチでの通話を実現。通話履歴も表示され、通話記録を保存することもできる。【多機能スマートウォッチ】専用APP「FitCloudPro」と同期させると、smartwatchは音楽制御、通話機能、メッセージ通知、天気予報、カメラ制御、アラーム、腕上げ点灯、スマホ探し、ストップウォッチなど充実の機能が利用でき、日常生活をより便利に。【パッケージ内容】スマートウォッチ本体×1専用充電ケーブル×1日本語取扱説明書×1