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SAINT LAURENT 財布　 パリ イースト ウエスト ウォレット
商品番号 Q94320229559
商品名

SAINT LAURENT 財布　 パリ イースト ウエスト ウォレット
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTパリイースト／ウエストウォレット（グレイン・ド・プードルエンボスレザー／コインパース付き）カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り誕生日プレゼントに購入しましたがあげる予定がなくなってしまったため出品致します。プレゼント用に包装して頂いたため一度も開封していません。なので包装したままのお写真になります！中身は3枚目以降のお写真の財布が入っております。
http://narcologia.ru/goods/response843542.html
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