Anti Social Social Club ベロア キャップ ブラック

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【商品名】AntiSocialSocialClubSmoothyBlackCap【商品の説明】ブランド:AntiSocialSocialClubサイズ:Freeカラー:ブラック購入先：ASSCオンライン【商品状態】新品昨年、ASSCオンラインで購入し、先日、手元に届いたアイテムです。新品未使用で、袋に入ったままお渡しいたします。正規品です。偽物の場合は購入金額の10倍にしてお返しします。同じ価格帯で偽物がたくさん販売されてますので、購入を検討されている方は慎重に購入されることをお勧めします。ブラックのベロアキャップでこれからの季節に被ると最高だと思います。即購入でもOKです。出品数が少ないアイテムです。現在、手元にあります。こちらのアイテムは1つしかありません。ご検討いただいている方は早めのご購入をおすすめします。