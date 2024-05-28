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ニューエラ　アラレちゃん
商品番号 G81326046743
商品名

ニューエラ　アラレちゃん
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドアラレちゃんのキャップです^^サイズは59.6センチです♪中古になりますので大丈夫な方のご検討、ご購入をお願い致します(о´∀`о)とても可愛いのですが、キャップが増えて来ましたので出品します！！よろしくお願い致します^^
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