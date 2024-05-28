ニューエラ　アラレちゃん

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カラー···レッドアラレちゃんのキャップです^^サイズは59.6センチです♪中古になりますので大丈夫な方のご検討、ご購入をお願い致します(о´∀`о)とても可愛いのですが、キャップが増えて来ましたので出品します！！よろしくお願い致します^^