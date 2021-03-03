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DIOR Tシャツ
商品番号 F52365281086
商品名

DIOR Tシャツ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORのロゴ入りブラックTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記XLサイズ肩幅53cm身幅57cm着丈72cm袖丈22cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/freshman634856.html
http://narcologia.ru/goods/ordering56479.html
http://narcologia.ru/goods/cotton56061.html
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