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スタンダードカリフォルニア20周年アニバーサリーTシャツ白Mキムタク
商品番号 B60255298416
商品名

スタンダードカリフォルニア20周年アニバーサリーTシャツ白Mキムタク
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STANDARDCALIFORNIAスタンダードカリフォルニア20周年記念限定Tシャツです。未使用、プライスタグ付き(12,100円)　オリジナル袋入り。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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