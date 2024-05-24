Supreme ボックスロゴ　BLACK キャンプキャップ

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supremeのボックスロゴのキャンプキャップです。supremeのオンラインサイトから購入したものです。発売当時はブラックは即完売してました。1875年創業の英国の老舗\"WilliamHalstead\"の高級生地を使用した贅沢なキャンプキャップ。ツイード生地にクラッシュを施してます。落ち着いた雰囲気でこれからの季節にピッタリです。素材はウールになります。数回着用して保管してました。内側の毛羽立ちは多少ありますが、目立った汚れやダメージは無い状態です。古着になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。発送時は畳んで発送します。