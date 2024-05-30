新品タグ付きエルメス帽子

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商品詳細
エルメス キャップ メンズ レディースHERMES帽子 カシミヤキャップKakiFonce新品未使用 タグ付き付属品 エルメス 専用布保存袋 サイズ59クラウンの高さ：17cmバイザーの長さ：7cmエルメスキャップMilesHCircleカシミヤカラーバンドリボンの縁取り写真ではわかりづらいですがグレーのような カーキ色です。国内正規店で購入しましたが使用していないので出品いたします。エルメス専用帽子BOXに入れて発送できますゴルフ アウトドア 兼用 スポーツ
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