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ポケモンカード　構築済みデッキ　ロストリザードン　デッキ
商品番号 R16200190855
商品名

ポケモンカード　構築済みデッキ　ロストリザードン　デッキ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能です。ロストリザードンデッキとなります。ショップ大会の入賞された方の考案のデッキレシピとなります。デッキ内容につきましては画像にてご確認お願いします。グッズ、トレーナーズによってはe前のカードありますが、レギュレーションには問題なく使用できるカードですので安心して現環境でご利用いただけます。状態につきましては目立った傷はありませんがプレイ用で考えてください。バトルvipパス抜き希望であれば2500円安くします。お気軽にコメントください。透明スリーブに入れたまま梱包して発送させていただきます。ポケモンカードポケカtier4ヤミラミロストマインリザードンexパオジアンexセグレイブアルセウスVstarアルセウスVピジョットexロストバレットバトルVIPパス構築済みデッキ環境デッキポケカデッキ
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