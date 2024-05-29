ブルーナボイン BRU NA BOINNE インディゴパイソンウォレット

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ブルーナボインBRUNABOINNEインディゴパイソンウォレットブルーナボインのインディゴパイソンウォレットです。表側は目立った傷はありません。内側は小銭入れ部分含め汚れが一部あります。チャック部分のレザーの紐部分に付いていたビーズを紛失してしまいありません。2年程使用しましたが、パンツのポケット等には入れず持ち歩いていましたので擦れ等はほぼ無く、綺麗な状態です。あくまでも中古品の為気になる方はお控え下さい。サイズ縦 11cm横 13cmマチ 2.5cm素人寸法の為、多少の前後はご容赦下さい。財布形···二つ折りカラー···ブルー柄・デザイン···その他素材···本革#ブルーナボイン#BRUNABOINNE#ウォレット#財布