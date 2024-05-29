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ノースフェイス パープルレーベル NT3323N Lサイズ
商品番号 E37494510560
商品名

ノースフェイス パープルレーベル NT3323N Lサイズ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEPURPLELABELザノースフェイスパープルレーベルハイバルギーポケットTシャツNT3323N2023年SSカラーはVNVINTAGE(パープル)で、サイズがLになります。MとLサイズを購入したのですが、どっちも着てみてMのほうがしっくり来たので、こちら２～３時間くらいの着用のみとなります。タグも残してあります。THENORTHFACEPURPLELABEL[ザノースフェイスパープルレーベル]のハイバルギーポケットTシャツ。ハイバルキー度詰天竺を使用したハーフスリーブポケットTシャツ。バルキー糸を使用して度詰に編み上げることにより、独特の張り感と硬さが特徴的な素材感となっております。裾部分に使用したフライスにより、スウェットのようなデザインに。胸ポケットの口元には、補強のヘリンボーンテープを施した仕様です。ゆったりと着られるオーバーサイズフィットで、胸元のさりげないロゴ刺繍がアクセント。スタイルを選ばず様々な場面でご使用いただけます。【注意事項】気になる点は購入前に質問をお願い致します。過度に神経質な方は購入をご遠慮ください。
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High Bulky H/S Pocket Tee/L/パープル/無地/色褪せ有/NT3323N

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THE NORTH FACE PURPLE LABEL(ザノースフェイスパープルレーベル) High Bulky H/S Pocket Tee-COLDBECK ONLINE

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