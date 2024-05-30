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新品★未使用★正規品TetonBrosティートンブロス★チタンベルト
商品番号 A76350263495
商品名

新品★未使用★正規品TetonBrosティートンブロス★チタンベルト
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品★未使用★正規品TetonBrosティートンブロス★チタンベルトベルトループがある製品があるのには販売しないのですか？と以前よりベルトが欲しいとのリクエストを多数頂いていました。せっかく作るなら、軽くて丈夫で使いやすいベルトを紹介したい。お待たせしました！TetonBros.オリジナルベルトをつくりました。バックルには軽量で丈夫なチタン、ベルトには高強度のナイロンを使用。ベルト先端はバックルに挿入しやすい様、プレスにより硬度を出しています。バックルにレーザー加工でTetonBros.のロゴを刻印。素材、形状、幅などのディテールにこだわる事によってシチュエーションを選ばず快適な使用感を約束します。★カラー：Beige★サイズ：OneSize（ベルト長さ120cm/ベルト幅3.5cm）送料サービスで発送します。＊クロネコヤマト＊お住まいの地域によっては発送方法を変更する場合ございます（らくらくメルカリ便）のでご了承ください。新品の正規品です。＊＊＊お値段交渉はご遠慮ください＊＊＊
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