新品未使用COMME des GARÇONS 長財布 クラシックプレーン

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商品詳細
ウォレットコムデギャルソンの長財布です。カラーは希少はネイビー×ジップはゴールドです！サイズ縦10cm横20cmマチ2cm素人採寸の為、若干の誤差はお許しくださいm(__)m※他のフリマアプリに出品したおりますので、タイミングによっては売り切れる場合がございます。予めご了承くださいませ。※トラブルを避けるため、ご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。カラー···ブルー柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
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