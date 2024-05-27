DAD CAP neighborhood

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オンラインで購入し、1度着用堅牢なカツラギ素材を使用した6パネルキャップ。フロントにワッペンを配置。後部アジャスターにはオリジナルバックルを採用。57cm～60cm232YGNH-HT03COTTON100商品すり替え防止の為 ご購入者様都合による返品はお受けできませんプロフィール欄のご一読もお願い致します。購入いただいた方はご理解頂いたということで、お取引させていただきます。「人の手に渡ったものなので、神経質な方は購入をご遠慮下さい」