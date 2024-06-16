CASIO カシオ 光ナビゲーションキーボードLK-301BB 電子ピアノ

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商品詳細
CASIOカシオ光ナビゲーションキーボードLK-301BB純正ACアダプターAD-12JL、譜面立て付属全鍵盤音出し確認済み、目立つキズ汚れはありませんが、通常使用と経年による使用感、スピーカーのメッシュ内部に綿埃があります。状態は写真で確認をお願いします。神経質な方、程度を非常に気にする方はこ購入をお控え下さい上記内容を十分ご理解頂いた上でのご購入お願いします。プチプチ二重巻き、ストレッチフィルム補強、新品ダンボールを加工して梱包しらくらくメルカリ便匿名発送致します。
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