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五芒星　スターリングシルバー925リング　銀指輪　クラフト　逸品　19号xin1
商品番号 U41022301925
商品名

五芒星　スターリングシルバー925リング　銀指輪　クラフト　逸品　19号xin1
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　KSG-30xin①五芒星シルバー925リングサイズ約19号　US9#獅子丸五芒星#獅子丸19号#獅子丸透かし五芒星リング素材　シルバー925刻印あり当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925リング　シンプル　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　ギフト　クリスマス　プレゼント　シグネット　スクエア　銀　指輪　ハンコ　アクセサリー　魔法　魔術師　テトラグラマトン　スターリングシルバー　silver925sterlingカラー···シルバー材質···シルバー
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