  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
商品番号 W64054277485
商品名

【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、なかなか市場でも出回らない激レアのDOLCE\u0026GABBANA（ドルチェアンドガッバーナ）のMARTINIの3ピースのスーツです。サイズあえばレディースの方も是非。裏地には幾何学柄のようなオシャレなデザインあり。着用時期はオールシーズン着用可能です。色味はネイビーでサイズ46はM相当です。成人式、パーティー、二次会、成人式、卒業式、入学式、プライベートでは異彩を放つこと間違いなしの大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。プラダ、バーバリー、グッチ、ポールスミス、トゥモローランドなども出品してるので、よければ↓見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのハイブランド○アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナドルガバシングル　パーティー　二次会　結婚式　入学式　卒業式　ビジネス　フォーマル　社会人　オシャレ　人気　テーラードジャケット　スーツ　2釦　センターベント　総裏　　総柄　イタリア　肩パッド　MARTINI大人気　現行タグ○状態　used商品ですが、綺麗で問題なく長年着用いただけます。○カラー　サイズ　素材カラー　ネイビー　紺色　ブルー　青サイズ46（M相当）→自身174cm65kgですが、ちょうどよいサイズ感。　　　　　　　ジャケット肩幅　約43身幅　約58袖丈　約63着丈　約71スラックスウエスト　約83裾幅　約17.5渡幅　約31.5股上　約21股下　約78総丈　約99ジレ（ベスト）肩幅　約36身幅　約49着丈　約58※鑑定済みです。※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。また、古着であることや折りたたみなどのシワもご理解下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/stage516297.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly202484.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei28771.html
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
サッカー ACミラン アバーテ ユニフォーム - ウェア
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
ラルフローレン パーカー パーカーワンピース フード付きワンピース M-
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
返品?交換対象商品】 Vintage・3Dニット・立体編み・マルチカラー ...
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
見事な創造力 ERMENEGILDO ZEGNA セットアップスーツ 2B グレー ...
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
NEXUS7 ネクサスセブン セットアップ サイズ46 - セットアップ
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
PORADA ポラダ WELCOME コードハンガー | ncrouchphotography.com
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
NEXUS7 ネクサスセブン セットアップ サイズ46 - セットアップ
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
US限定 新品スヌープドッグ ボブルヘッド 首振り Snoop HIPHOP-
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
保障できる】 PAGELO パジェロ スーツ セットアップ LLサイズ ピンク ...
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
魔法少女まどか☆マギカ アルティメットまどか 1/8 完成品フィギュア ...
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
クロムハーツ ベビーファット ロールチェーン18インチ-
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
PIビーダマン バトルフェニックス - コミック/アニメ
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
専用ページ③】ミナペルホネン ハンドメイド ショルダーバッグ トート ...
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
カゲマルデザイン クロちゃん(蓄光半分塗装)-
【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M
フレーバーズ flavors サツマイモバーガー ふるさと納税-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru