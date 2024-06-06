【高級】ドルガバ　MARTINI 3ピース　幾何学柄　紺メンズ　46 M

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この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、なかなか市場でも出回らない激レアのDOLCE\u0026GABBANA（ドルチェアンドガッバーナ）のMARTINIの3ピースのスーツです。サイズあえばレディースの方も是非。裏地には幾何学柄のようなオシャレなデザインあり。着用時期はオールシーズン着用可能です。色味はネイビーでサイズ46はM相当です。成人式、パーティー、二次会、成人式、卒業式、入学式、プライベートでは異彩を放つこと間違いなしの大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。プラダ、バーバリー、グッチ、ポールスミス、トゥモローランドなども出品してるので、よければ↓見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのハイブランド○アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナドルガバシングル パーティー 二次会 結婚式 入学式 卒業式 ビジネス フォーマル 社会人 オシャレ 人気 テーラードジャケット スーツ 2釦 センターベント 総裏 総柄 イタリア 肩パッド MARTINI大人気 現行タグ○状態 used商品ですが、綺麗で問題なく長年着用いただけます。○カラー サイズ 素材カラー ネイビー 紺色 ブルー 青サイズ46（M相当）→自身174cm65kgですが、ちょうどよいサイズ感。 ジャケット肩幅 約43身幅 約58袖丈 約63着丈 約71スラックスウエスト 約83裾幅 約17.5渡幅 約31.5股上 約21股下 約78総丈 約99ジレ（ベスト）肩幅 約36身幅 約49着丈 約58※鑑定済みです。※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。また、古着であることや折りたたみなどのシワもご理解下さいませ。