テラヘルツ水晶四神手彫り18mm超大天然石数珠ブレスレット3

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商品詳細
●自社管理番号702-176入手困難超大玉本水晶精工手彫り四神御守り●材質AAAA高級本水晶四神手彫り約18mm4粒セットAAAAテラヘルツ約18mm8粒高級ロンデル12粒総重量約106g●内径サイズ約180mm(メンズLLサイズ) オペロンゴム使用、伸縮性あり サイズ変更などはご購入前にご質問ください●ギフト用巾着付、基本は営業日当日か翌営業日発送●石言葉： ☆四神：東の青竜（せいりゅう）南の朱雀（すざく）西の白虎（びゃっこ）北の玄武（げんぶ） 四つの方位を守っている四神獣（財運、出世；商売繁栄；家庭関係；健康)、外部からの邪気や悪気から守ってくれます。 ☆テラヘルツ：テラヘルツ鉱石とはケイ素（シリコン）の固まりの人工鉱石になります。健康系パワーストーンとして有名で人気になっています、テラヘルツは、健康維持、美容を促進させるといわれています。見た目はヘマタイトに似ていますが、ヘマタイトと比べてとても軽いのが特徴です。
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