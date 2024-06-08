エアジョーダン 1 レトロ

即購入OKです◎なお値下げ交渉はご遠慮ください。外箱は破損等あります。必要ない方は靴のみをお送りしますのでお申し付けください。追記:紐は元々は白でしたが黒が好きなので変えました。白紐はあいにく見つかりませんので、黒紐のまま送らせていただきます。#NIKE#エアジョーダン#28.5センチ#ホワイト#シューズカラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット履き口···紐



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