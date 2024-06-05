登坂　着用　バケットハット　SELF MADE

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登坂さんが私物で愛用されておりましたSELFMADEbyGianFrancoVillegasのファーバケットハットです。購入した時もかなり品数が少ないため、入手が難しいと思います。サイズ フリーサイズ