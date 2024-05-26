【匿名配送】 魔除け石 12 ㎜ 球モリオン★ 金属不使用の、革紐ネックレス！

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人気のモリオンの「お守り石」ネックレス。12㎜球で、お手頃価格を実現しました。 ◆この作品の特徴◆・お守りとして人気のあるモリオン。・12㎜球という小ぶりの上質モリオンを、ネックレスに仕立てました。・「細い革紐」を使用しているので繊細な印象、 ペンダントというよりネックレス感覚で身に着けていただけます。・「金属不使用」ですので、アレルギー有無がわからないお相手への贈り物にもおすすめです。・「頭から被るタイプ」なので、どんな方でも簡単に身につけられます。・「長さ調節可能」ですので、性別・年齢を問いません。・お手頃の、3000円台でモリオン球が……！◆こんな方に◆・プレゼントにするアクセサリーを探している。・お手頃な価格で天然石のアクセサリーを探している。・お守りを身につけたいけど、アクセサリー感も欲しい。・チェーンを使わないネックレスがあったらうれしい。・モリオンを一つは持ちたい。◆仕様◆・天然石 モリオン（黒水晶）約12mm球 穴あり・牛革ひも 幅２㎜40～64cmくらいに調節できます。◆モリオン（黒水晶）について◆最も強力な石であり、邪気を払う力があるといわれています。外的なエネルギーの干渉を受けやすい方がもつとよいとされています。#天然石のシンプルなアクセサリー一覧#最強の魔除け「モリオン」アクセサリー#天然石の細革紐ペンダント #金属不使用のアクセサリー一覧#【石コロココロ】のモリオン#【石コロココロ】の個性派ペンダント #【石コロココロ】の革紐一粒ネックレス 石好き 最強のお守り しずく型 マクラメ ワックスコード クラック フローライト 蛍石 緑 黄緑 虹 透明感 ジュエリー アクセサリー 天然石 ストーン シンプル 贈り物 プレゼント ギフト ハンドメイド 手作り デザインルース ポリッシュ ブラジル 強力 邪気払い マイナスエネルギーから守る お守り 真っ黒 浄化作用 鬱を抜け出す お守り 一粒 ネックレス 追966-12φ材質...本革カラー...ブラック装飾...その他ストーン