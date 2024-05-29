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SV 天然 クォーツ•ペンダントトップ　ソーティング付き
商品番号 M33102567827
商品名

SV 天然 クォーツ•ペンダントトップ　ソーティング付き
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925天然クォーツのペンダントトップ大きくて迫力があります。デザイン引き締めの為、黒ルテニウムメッキを施しました。クォーツ　77.349ct総重量　約19.9gバチカン内径　約9mmロングチェーンでも、革ヒモでチョーカーでも何にでも合います。枠は、ジュエリー職人さんの手造りです。天然クォーツですが、色は照射です。インクルージョン有ります。全体を見ても着用の際には、目立ちません。この季節、白Ｔシャツに！冬、セーターにも‼︎この様な品物ですので返品等はお受け出来ません。ご了承下さいませ。
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