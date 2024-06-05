94AW 縮絨期 コムデギャルソンオムプリュス ウールギャバブルゾン ブラック

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滑らかなウールギャバ生地が使われていて中綿が入っています。袖から少し裏地が出ているのが特徴でリバーシブルで着れます。内側一部1cmほどの補修跡あります。内側変色など少し使用感ありますが30年前のアイテムにしてはコンディション良好です。サイズM肩幅49cm 袖丈64cm 身幅58cm 着丈66cmCOMMEdesGARCONSHOMMEPLUSアーカイブオフビートユーモア90's93aw94aw95aw