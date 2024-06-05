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94AW 縮絨期 コムデギャルソンオムプリュス ウールギャバブルゾン ブラック
商品番号 C86542763671
商品名

94AW 縮絨期 コムデギャルソンオムプリュス ウールギャバブルゾン ブラック
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 34,195 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滑らかなウールギャバ生地が使われていて中綿が入っています。袖から少し裏地が出ているのが特徴でリバーシブルで着れます。内側一部1cmほどの補修跡あります。内側変色など少し使用感ありますが30年前のアイテムにしてはコンディション良好です。サイズM肩幅49cm  袖丈64cm 身幅58cm  着丈66cmCOMMEdesGARCONSHOMMEPLUSアーカイブオフビートユーモア90's93aw94aw95aw
http://narcologia.ru/goods/unusable1774.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming423392.html
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