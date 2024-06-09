◆シルバー925 刻印あり！ダブルダガー ネックレス ペーパーチェーン セット

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商品詳細
◆シルバー925ダブルダガーネックレストップと50cmペーパーチェーンの中古品セットになります♪◆シルバー製品特有のくすみ、黒ずみ、ギスなどがありますが、いい感じにエイジングしていると思いますます！◆ダガートップ54mm（丸カン含む）23g◆ペーパーチェーン50cm32g※クロムハーツは関係ありません！ノーブランド商品です！ご注意ください！！
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