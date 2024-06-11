本革ベルト２本セット イタリアンレザー 本革 フリーサイズ メンズ

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商品詳細
他にも出品しておりますのでこちらよりご覧ください！➡#√Novus_Store★シンプルなデザイン★シンプルなデザインで飽きの来ない使いやすいデザイン。カジュアルからフォーマル、ビジネスなど様々なシーンで使用できます。天然素材（牛革）を使用しており経年変化（エージング）により深みが増しあなただけの特別な素材になります。★商品仕様★BB02【素材】 本革（牛革）【カラー】 ブラック、ブラウン※２本セット【サイズ】 長さ１２５ｃｍ×幅３８ｍｍ 厚み３．５ｍｍ★ウエストサイズ★ウエスト周りが105センチの方までご利用いただけます。★サイズ調整★バックルのネジをドライバーで外してお好みの長さにカットできます。★配送について★入金が確認でき次第即日～４８時間以内に発送いたします。ヤマト便にて発送させていただきます。発送前に破損等ないか検品・梱包後、発送いたします※ペット・喫煙者ナシ! クリーンな環境で商品保管してます。※日時指定を希望する場合 対応させていただくので お気軽のお問い合わせください。★お願い事項★※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※本革本来の小さな生前の傷(ナチュラルマーキング)がある場合がございます。※こちらの品は個体差が少ない為sample画像とさせて頂いておりますご了承の程よろしくお願い致します。#メンズ #ベルト #本革ベルト #牛革ベルト #ファッション #ビジネス #カジュアル #イタリアンレザー
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