【値下げ】NIKE AIR FORCE 1 07 ナイキ エアフォース1

ブランド名：ナイキNIKE商品名：AIRFORCE1LOWエアフォース1 ロー オールホワイト315122-111定価15,400(税込)の商品です。中古ですが、画像2枚目の写真のシミ以外は比較的綺麗な商品です。経年による汚れ、スレ、ヒール,ソールにイタミ等ありますがまだまだお履きいただけるかと思います。出品に際してホームクリーニングしましたので、購入してからすぐにお履きいただけます。不明点がございましたらコメントお願いいたします。●即購入okです！プチプチ+水濡れ防止梱包にてお送り致します。※箱は付きません。メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアフォース1#ナイキ#スニーカー#エアフォース1



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