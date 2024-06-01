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商品詳細
G御覧いただきありがとう御座います。★★★最終値下げ★★★1988年製造（昭和63年）3.5丁型極上青墨・・・菜種油煙と色素の混合油煙墨です。極端な色調を避け、渋味のある落ち着きのある青墨です。サイズタテ37ミリ・・・ヨコ37ミリ厚さ11ミリ・・・重さ52g定価￥24,200宜しく御願い申し上げます。
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