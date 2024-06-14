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Phlannel Cotton Corduroy G9 Jacket M
商品番号 X76055717359
商品名

Phlannel Cotton Corduroy G9 Jacket M
ブランド名 フランネル
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ダークブラウンサイズ：M着丈68肩幅60身幅62.5袖丈55数回着用後クローゼットにて保管していました。汚れや擦れなどもありません。商品説明高密度に織られた立体的な畝が美しい、Phlannelのコーデュロイジャケット。バラクータのG9ジャケットをベースに、袖と裾口のリブを無くし肩をドロップさせることで、ゆったりと着用いただけます。ジップを開けた際に見えるオリジナルのチェック柄は、コーデュロイ素材と相まって上品な印象に。防寒性も高くインナーを調節しながら、冬場もお召しいただけます。※あくまで中古品になりますので、神経質な方は落札をご遠慮ください。※コンパクトに畳んで発送いたします。素材···コーデュロイカラー···ブラウンジップ・ボタン···ジップアップ
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