ジューク 19 うちわ シール ステッカー

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商品詳細
19(ジューク)のうちわ2ndALBUM「無限大」発売時のうちわとライブで購入したうちわ2枚とシールステッカーになります。こちらセットにして出品致します。どれも古いものです。ステッカーは未開封だと思います。自宅にて長期間保管しておりましたので経年による色褪せや擦れなどがあります。特に黒のうちわは擦れがありますので写真参照してください。中古品にご理解頂ける方、宜しくお願いします。うちわのサイズ真ん中のは一般的な大きさです。幅約24.5cm長さ約35cm(持ち手含む)ビックうちわ幅約29.5cm長さ約42cm(持ち手含む)#19#ジューク#岡平健治#岩瀬敬吾#無限大#無限大#少年漂流記#ライブうちわ
http://narcologia.ru/goods/browse748891.html
http://narcologia.ru/goods/tenet673163.html
http://narcologia.ru/goods/competitive152781.html
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