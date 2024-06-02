ヴァンキッシュフィットネスパンツ（M）

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ご覧いただきありがとうございます。ジャージ素材なので、体の動きに合わせて伸縮し、生地がしっかりしているのでこれからの肌寒い季節にも◎伸縮性が良くて柔らかくて着心地が快適なトレーニングウェアです。数回着用しましたが、新しいパンツを購入したので使って頂ける方にお譲りします。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。発送の際は濡れ防止の上、小さく折りたたみ梱包いたします。サイズ:ミディアムサイズ季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス素材···ジャージ即購入OKです。よろしくお願いします。