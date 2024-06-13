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Ferragamo フェラガモ リバーシブル 革ベルト 35mm サイズ調整可
商品番号 C45008881315
商品名

Ferragamo フェラガモ リバーシブル 革ベルト 35mm サイズ調整可
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございますフェラガモのリバーシブルベルトです35mmでしっかり存在感のあります※サイズは調整可能です(カット)1本は未使用(スムーズレザー)ブラック＆ダークブラウンサイズ124cm(全長)穴99cm〜108cmもう1本は中古です(型押し)ブラック＆ライトブラウンサイズ107cm(全長)穴81cm〜91cm※状態は10枚目の写真を参考にしてください★バックルは1つ、革ベルトが2本です　ご注意ください同じシリーズが59,400円(税込)で販売されてますし、セットでお得かと思いますご検討くださいませ素材···本革
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