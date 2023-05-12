NIRVANA ニルヴァーナ Tシャツ マルーンXL ニルバーナ カートコバーン ...

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正規品新品NIRVANAニルヴァーナTシャツHEARTSHAPEDBOX#じろうNIRVANA#じろうバンドラップT#じろうTシャツロンT#じろうバンドアーティスト系■素材■COTTON100%■カラー■マルーン■参考サイズ■XL：着丈78.5身幅54肩幅48袖丈23※繊維商品につき、1-2cmの個体差が生じる場合がございます。何卒ご了承下さいませ。洗濯は他の物とわけて洗ってください。その他、洗濯表示をご確認ください。着用の際、他のアイテムへ色移りする場合もございます。※※注意※※★値下げ不可となります。値下げコメント頂きました場合お返事いたしません。★こちらが見落とした小さな汚れ・傷・色褪せなどがある場合がございます。予めご了承ください。