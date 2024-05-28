本革　ヘビ革　スタッズ　ベルト　レザー　ピーナッツ

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商品詳細
本革×ヘビ革スタッズベルトです。カラー···ブラウン素材···本革・ヘビ革幅…約40mm全長…約103cmウエストサイズ83〜93cm厚み…約3.2mm固定サイズの為、サイズ調整できません。全長108cmウエストサイズ88〜98cmのLLサイズもありますのでコメント欄からお問い合わせをお願い致します。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
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