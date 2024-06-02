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DOLCE\u0026GABBANA★ベルト★パイソン皮★サイズ85 メンズ 5-6万円
商品番号 K53917425879
商品名

DOLCE\u0026GABBANA★ベルト★パイソン皮★サイズ85 メンズ 5-6万円
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBANAのベルトです。サイズは85です。蛇皮で当時かなり高く5-6万円はしました。あまり使用はしてませんが、中古品ですのでよろしくお願いします。バックルが大きく、カッコイイです！
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