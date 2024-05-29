90sUSA製 ゴリラ シェイクスピア アートプリント半袖Tシャツ S169.

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◎この他のTシャツ↓↓↓#にゃーにゃTシャツ他の出品はこちら☆↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です！是非他の商品もご覧ください☆●商品説明90s90年代USA製アメリカ製ゴリラシェイクスピアアートプリント半袖Tシャツ環境問題などを啓発するデザインで知られる”Human-i-Tees”オフィシャル。ゴリラのアートプリントにシェイクスピアのハムレットの有名なセリフ「TOBE…ORNOTTOBE」とメッセージプリントが入ってます。ゴリラが「生きるべきか、死ぬべきか」と言っていて、環境問題を皮肉を込めて伝えるというユニークなTシャツ◎ボディはanvilアンビル。裾、袖、シングルステッチです。●状態左肩下に薄汚れあり。usedですので毛玉等多少の使用感はありますが、古着慣れしている方でしたらまだまだ着ていただけます。※あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませ●カラーホワイト白●表記サイズL着丈(首下中心付け根から裾下）71身幅(脇下から脇下）55.5肩幅(肩から肩を直線で）55袖丈(肩から袖先）21身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います◡̈◎この他のTシャツ↓↓↓#にゃーにゃTシャツ☆まとめ買いがお得なTシャツ色別一覧はこちら☆#にゃーにゃTシャツホワイト#70s80s90sオールド、ビンテージのTシャツ一覧他の出品はこちら☆↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です！是非他の商品もご覧ください☆Y-S169-5-D638-236