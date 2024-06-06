FOG Essentials New Era Cap 1/4 キャップ オレンジ

海外正規店購入のフィアーオブゴッド・エッセンシャルズとニューエラのコラボキャップになります。今回希少サイズ71/4を出品しましたので、狙っていた方はこの機会に是非！日本でもすぐに完売してしまい大変人気があります。こちらのサイズのオレンジは数に限りがございますので早いもの勝ちとさせていただきます。あまり出回っていないですので買い逃しなく！！【商品名】ＦＥＡＲＯＦＧＯＤＥＳＳＥＮＴＩＡＬＳ新品NewEra59FIFTYOrangeCapGreenUnderViserBrimSize71/4(57.7cm)/2021AW海外正規店購入２０２１年発売商品！新品未使用正規品です！【COLOR】オレンジツバ裏グレー【Size】71/4(57.7cm)【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS、22AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···オレンジ形···ベースボール素材···ウール



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