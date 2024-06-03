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ナイキNIKE 00s ノースカロライナ大　タイダイ柄ビッグTシャツ一点物.
商品番号 X27181884374
商品名

ナイキNIKE 00s ノースカロライナ大　タイダイ柄ビッグTシャツ一点物.
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,620 円
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商品詳細

こんにちは#RITOBURIです^^ご覧いただきありがとうございます＊フォローしていただいた方にお得な割引を行っております＊□フォロー割・2000～4999円:200円off・～9999円:300円off・10000円～:400円off□リピート割→10%off□おまとめ割→2着以上の購入で一着あたり150円offサービスご利用の際はコメントにてお知らせください＊詳しくはプロフィールをご覧ください★☞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－✩商品説明✩厳選Tシャツ大放出！こちらはナイキのタイダイ柄が存在感抜群なTシャツ、2005年のNCAAのナショナルチャンピオンズのプレミア感強めな一着です。配色、サイズ感も良くロンTやスウェットのレイヤードにも最適です、ビッグサイズなのでだっぽりとストリートライクに着こなしてください＊また入手困難な一点物古着ですので気になった方はお早めにご利用ください＊#RITOBURINIKE←ナイキ一覧です当店ではナイキやアディダスはもちろんスターターをはじめとするNFL、MLB、NBA、NHLのアメリカンリーグヴィンテージチームナイロンジャケットやスウェット、良デザインを厳選したアメカジストリートスタイルにマッチする入手困難なインポートTシャツやシャツを多数ご用意しております。下記リンクよりご覧ください↓#RITOBURItops←トップス一覧はこちら＊●サイズ：US規格L(日本サイズXL相当)肩幅54cm身幅60cm着丈66cm●素材：コットン100%●状態：古着ですが状態は良好です。【自己紹介】Littlebridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。
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