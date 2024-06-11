非売品‼️2021年　春季キャンプ　神里和毅選手　直筆サイン入り　キャップ

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商品詳細
2021年春季キャンプの際に神里和毅選手に直々にサインして頂いたキャップになります。大切にして頂ける方にお譲りしたいと思います。即購入OKです。新品未使用です。翌日発送可能です。何かあればご相談・ご連絡下さい。#NPB#プロ野球#野球選手#横浜ベイスターズ#横浜DeNAベイスターズ#投手#野手#捕手#内野手#外野手#背番号8#ニューエラカラー···ブルー形···ベースボール
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