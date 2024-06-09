【ソードチェーン】フリーメイソン　テンプル騎士団

1900年代初頭〜1920年代頃の、大変希少なアンティーク サーベルチェーン（ソードチェーン）。芸術的な装飾や、チェーン部分の細かいディティールなど、歴史的にも大変珍しく希少性・資料性の高い逸品。・あらゆるウォレットチェーンの起源や、デザインソースとしても知られるサーベルチェーン（ソードチェーン）。とても希少な約100年も前のオリジナル品。・最近では、この辺りのアンティークのサーベルチェーン（ソードチェーン）をもとに復刻された物も 流通しましたが、写真の商品は当時の希少なオリジナル品となっております。・今後の入手が、極めて困難な逸品となっております。カラー···ゴールド



テンプル騎士団 – 集英社新書



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