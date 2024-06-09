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【ソードチェーン】フリーメイソン　テンプル騎士団
商品番号 C43010560600
商品名

【ソードチェーン】フリーメイソン　テンプル騎士団
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,640 円
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商品詳細

1900年代初頭〜1920年代頃の、大変希少なアンティーク　サーベルチェーン（ソードチェーン）。芸術的な装飾や、チェーン部分の細かいディティールなど、歴史的にも大変珍しく希少性・資料性の高い逸品。・あらゆるウォレットチェーンの起源や、デザインソースとしても知られるサーベルチェーン（ソードチェーン）。とても希少な約100年も前のオリジナル品。・最近では、この辺りのアンティークのサーベルチェーン（ソードチェーン）をもとに復刻された物も　流通しましたが、写真の商品は当時の希少なオリジナル品となっております。・今後の入手が、極めて困難な逸品となっております。カラー···ゴールド
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