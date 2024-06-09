新品、未使用☆ディーゼル♪コインタグ★ミックスレザーロングウォレット

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他ディーゼル商品多数出品中です☆♪イタリアより購入した新品、未使用のコインタグ・ミックスレザーロングウォレットになります☆ お色は人気のブラックです!!!カードも沢山入り小銭入れもL字型に開くので使いやすいデザイン★♪肌触りも良く手に馴染みやすいです!!! 牛革90％ 羊革10％ 箱ありお札入れ2つ 小銭入れ1つ カード入れ12枚 他ポケット3つ。 箱あり 11㎝×19㎝×2.5㎝ 定価25300円(税込)＊メンズ用としてますが男女兼用にお使いになれます!!!＊SHOP袋は付きませんのでご了承下さい。新品、未使用のお品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。SHOPの様な対応をお求めの方はご購入をお控え下さい。細かい事を気にされる方もご遠慮下さい。