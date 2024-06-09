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新品、未使用☆ディーゼル♪コインタグ★ミックスレザーロングウォレット
商品番号 G63116567864
商品名

新品、未使用☆ディーゼル♪コインタグ★ミックスレザーロングウォレット
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 8,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他ディーゼル商品多数出品中です☆♪イタリアより購入した新品、未使用のコインタグ・ミックスレザーロングウォレットになります☆　　お色は人気のブラックです!!!カードも沢山入り小銭入れもL字型に開くので使いやすいデザイン★♪肌触りも良く手に馴染みやすいです!!!　　　　牛革90％　羊革10％　箱ありお札入れ2つ　小銭入れ1つ　カード入れ12枚　他ポケット3つ。　箱あり　　　　　11㎝×19㎝×2.5㎝　　定価25300円(税込)＊メンズ用としてますが男女兼用にお使いになれます!!!＊SHOP袋は付きませんのでご了承下さい。新品、未使用のお品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。SHOPの様な対応をお求めの方はご購入をお控え下さい。細かい事を気にされる方もご遠慮下さい。
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