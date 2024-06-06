フランクリン・コーヴィー　クロコダイル型押し　手帳カバー　ブラウン　超美品

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手帳サイズ···B5サイズカラー···ブラウン【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。●サイズ：縦幅19cm横幅15cmマチ4cm●素材：牛革●特徴深いブラウンカラーに、クロコダイル型押しの手帳カバーです。大変高級感あるデザイン。7つの習慣を書いたフランクリン・コーヴィー博士の名前のついた手帳カバーです。●ダメージとしては、￼わずかな角擦れがある程度の美品です♪●その他、注意事項：写真をご覧になり、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧くださいませ♪管理番号2309f941q258723985#ダイアナ♪のブランド品