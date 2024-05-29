チャップスラルフローレン　シルクネクタイ

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商品詳細
チャップスラルフローレンのシックな色柄のネクタイです。チャップスの項目が無いのでラルフローレンで表記させていただきました。未使用なのでタグがついたままです。なかなか色が出にくいので多少の誤差はご了承くださいませ。尚、よく検品しておりますが見落としがあるかも知れませんので長期自宅保管品としてご理解頂ければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Stanford470973.html
http://narcologia.ru/goods/pompous857623.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion550278.html
CHAPS チャップス ラルフローレン ネクタイ シルク100% 日本製
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