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チャップスラルフローレン　シルクネクタイ
商品番号 D61276635838
商品名

チャップスラルフローレン　シルクネクタイ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャップスラルフローレンのシックな色柄のネクタイです。チャップスの項目が無いのでラルフローレンで表記させていただきました。未使用なのでタグがついたままです。なかなか色が出にくいので多少の誤差はご了承くださいませ。尚、よく検品しておりますが見落としがあるかも知れませんので長期自宅保管品としてご理解頂ければ幸いです。
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