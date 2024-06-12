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bagjack コブラベルト
商品番号 T15573003996
商品名

bagjack コブラベルト
ブランド名 バッグジャック
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用回数2回の美品になります。Alyx・Diorの元ネタとなったbagjackのコブラベルトになります。ベルトの長さは調節のため切りましたがウエスト最大約100cmまでは付けられると思います。ベルトも取り外せますのでカスタマイズも可能です。#ACRONYM#bagjack#stoneislandPUPILTRAVELtechwearテックウェアnosucismエロルソンヒューErrolsonHughNikeナイキNikeLabナイキラボMatthewM.WilliamsマシューウィリアムスマシューMウィリアムスMMWstoneislandストーンアイランドALYXアリクスACGACRONYMアクロニウムsupremeシュプリームTHENORTHFACEノースフェイスA.FARTEFACTアーティファクトTheViridi-anneザヴィリジアン11byborisbidjansaberiボリスビジャンサベリYohjiYamamotoヨウジヤマモトJULIUSNILOSユリウス二ルズCINZIAARAIARafSimonsラフシモンズRickOwensリックオウエンスY-3NILøS
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