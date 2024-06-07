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YOSHIKIクラシカル 2022 BLUE ROSE Tシャツ Mサイズ
商品番号 V39652124653
商品名

YOSHIKIクラシカル 2022 BLUE ROSE Tシャツ Mサイズ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLUEROSETシャツYOSHIKI2022(YOSHIKIClassicalwithOrchestra2022inJAPAN)会場、オンライン完売商品です。新品、未使用品即日配送可2つ折りにしての発送を予定しています。サイズM・Ｍサイズ／身丈68cm　身幅50cm　肩幅43cm　袖丈21cm・カラー···ブラック袖丈···半袖
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