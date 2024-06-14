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- ループウィラー受注会限定ウォッシャブルウールＴシャツ2点セット
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商品詳細
ループウィラー受注会でのみ購入できる。ウール100%のＴシャツになります。夏場でもサラッと肌触りよく着用して頂けます。肩幅約42cm身幅約50cm着丈約70cmチャコールグレー定価税込22000円
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